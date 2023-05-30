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23:49, 30 мая 2023Спорт

Тарасова рассказала о звонке лечащему врачу Костомарова

Татьяна Тарасова рассказала, что врачи пока не готовы выписать Романа Костомарова
Татьяна Навка и Роман Костомаров

Татьяна Навка и Роман Костомаров. Фото: Robert Pratta / Reuters

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о звонке лечащему врачу олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Слова специалиста приводит Woman.ru.

«Он, конечно, держится, молодец, но потихоньку идет, это же не быстро. Такие травмы. Потихоньку, дай бог, чтобы скорее. А про операцию даже не слышала, ну тут ничего не знаю», — сказала Тарасова. Она добавила, что пока медики не готовы выписать спортсмена.

12 мая «Известия» сообщили, что Костомарова начали готовить к протезированию, которое планируется сделать в России. К операциям могут быть привлечены иностранные специалисты, также из-за рубежа могут привезти протезы.

Костомаров попал в больницу 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. По информации «Московского комсомольца», врачам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

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    Андрей Стрельцов
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