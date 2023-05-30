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00:21, 30 мая 2023Мир

Названо число пострадавших венгерских солдат в ходе столкновений в Косово

В ходе столкновений в Косово пострадали более 20 венгерских солдат, 7 тяжело ранены

Фото: Laura Hasani / Reuters

Более 20 венгерских военнослужащих сил контингента НАТО в Косово и Метохии (KFOR) пострадали в результате нападения, 7 из них получили тяжелые ранения. Об этом написал министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По информации главы Минобороны, раненных военнослужащих доставляют авиацией в Венгрию для дальнейшего лечения. Он подчеркнул, что венгерские военнослужащие находятся в составе KFOR в поселке Звечан. Подробности инцидента неизвестны.

Ранее силы НАТО назвали число раненых солдат в ходе столкновений в Косово.

29 мая KFOR заблокировали доступ к зданиям муниципалитета на севере самопровозглашенной республики.

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    Юлия Мискевич
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