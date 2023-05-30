Вучич поблагодарил Россию за принципиальную позицию по Косову и Метохии

Президент Сербии Вучич поблагодарил Россию за принципиальную позицию по Косову и Метохии

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за принципиальную позицию по Косову и Метохии, передает РИА Новости.

«Президент повторил слова благодарности за принципиальную позицию и поддержку Российской Федерации в вопросе суверенитета и территориальной целостности Сербии», — сказано в сообщении пресс-службы политика.

Москва самым серьезным образом наблюдает за развитием ситуации, заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко. По его словам, сербская сторона понимает, что такое развитие событий может вызвать серьезный кризис или даже «взрыв» во всем регионе.

Ранее лидер Сербии анонсировал встречу с послом России. Помимо этого, глава государства собирался встретиться с представителем Китая.