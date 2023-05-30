Вучич призвал страны Запада отозвать албанских мэров с севера Косово и отвести спецназ

Односторонние шаги столицы самопровозглашенной республики Косово Приштины приводят к насилию над сербами, необходимо отозвать ложных мэров и отвести от зданий муниципалитетов северного края полицейский спецназ. С таким призывом к западным странам выступил президент Сербии Александр Вучич, передает РИА Новости.

Сербский лидер встретился с послами Квинты и шефом делегации Европейского союза (ЕС). «С послами стран Квинты я разговаривал о нынешних событиях в Косово и Метохии и отметил, что односторонние шаги Приштины приводят к насилию над сербами, что нас отдаляет от мира и стабильности в регионе», — заявил политик.

Ранее президент Сербии Александр Вучич созвал встречу с представителями пяти стран Запада на фоне обострения в частично признанном Косово. Он призвал западных лидеров образумить свое «чадо» — Приштину, пока не поздно. «Просим страны Квинты вразумить свое чадо, потому что это чадо может вызвать такое "чудо", которое никто до сих пор не вызывал», — заявил он.

Он также назвал виновным во всем премьер-министра самопровозглашенного Косово Альбино Курти «с его желанием, чтобы произошел конфликт между сербами и НАТО».