Гастроэнтеролог предупредила об опасности белого и желтого налета на языке

Гастроэнтеролог Кашух сообщила, что желтый налет появляется на языке при болезнях печени

Кандидат медицинский наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух предупредила об опасности белого и желтого налета на языке. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По ее словам, цвет языка часто изменяется при инфекционных заболеваниях. Так, при скарлатине на языке образуется плотный серо-белый или желтоватый налет. Специалист сообщила, что при кандидозе появляются творожистые бляшки, которые сложно снять даже зубной щеткой.

«Если у человека гастрит, язва желудка и другие болезни органов ЖКТ, то язык может изменить цвет на серовато-белый», — сказала она. Кашух отметила, что при болезнях печени нарушается обмен желчных пигментов, в результате чего мягкие ткани организма, включая слизистую оболочку языка, окрашиваются в характерный желтый цвет.

Также язык меняет цвет при сахарном диабете, он становится более сухим. По словам специалиста, иногда на нем появляются оранжево-желтые высыпания, которые сильно зудят.

Кроме того, при железодефицитной анемии язык становится слишком бледным. Врач подчеркнула, что на цвет языка могут повлиять и афты — небольшие язвочки, покрытые сверху серым или желтоватым налетом.

Ранее Кашух сообщила, что правильное питание и прогулки после еды помогут избавиться от изжоги. Она объяснила, что изжога появляется, когда агрессивный желудочный сок попадает в нижний отдел пищевода. В норме такого не происходит, поскольку специальный клапан — сфинктер — удерживает кислое содержимое в желудке. Но, если человек переедает, то сфинктер под напором еды не удерживает желудочный сок и пропускает его в пищевод.