Зеленский заявил о трудностях разговора с Путиным

Президент Украины Зеленский заявил, что ему трудно говорить с Путиным до конца конфликта

Глава Украины Владимир Зеленский в интервью южнокорейской газете «Чосон ильбо» заявил, что ему было бы трудно говорить с президентом России Владимиром Путиным.

«Трудно говорить с Путиным до того, как он выведет все свои войска с территории Украины», — сказал Зеленский. По словам украинского лидера, президенту России не о чем с ним говорить.

В том же интервью Зеленский выразил надежду на то, что Южная Корея предоставит Киеву средства противовоздушной обороны (ПВО). При этом он заявил, что ПВО — это не оружие.