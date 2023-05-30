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18:41, 30 мая 2023Бывший СССР

Зеленский заявил о трудностях разговора с Путиным

Президент Украины Зеленский заявил, что ему трудно говорить с Путиным до конца конфликта

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Глава Украины Владимир Зеленский в интервью южнокорейской газете «Чосон ильбо» заявил, что ему было бы трудно говорить с президентом России Владимиром Путиным.

«Трудно говорить с Путиным до того, как он выведет все свои войска с территории Украины», — сказал Зеленский. По словам украинского лидера, президенту России не о чем с ним говорить.

В том же интервью Зеленский выразил надежду на то, что Южная Корея предоставит Киеву средства противовоздушной обороны (ПВО). При этом он заявил, что ПВО — это не оружие.

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    Алевтина Запольская
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