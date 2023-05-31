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15:42, 31 мая 2023Ценности

Бузова показала лицо без макияжа и фильтров

Российская певица Ольга Бузова показала естественную внешность без фильтров

Кадр: @buzova86

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова показала естественную внешность. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя знаменитость записала видео в сторис, в котором крупным планом продемонстрировала лицо после косметологической процедуры. На размещенных кадрах видно, что у поп-исполнительницы отсутствует макияж, а волосы распущены.

«Ну что, без фильтров. Личико чистое такое, с сиянием», — поделилась звезда своими впечатлениями от работы специалиста.

Ранее Ольга Бузова посетила храм в коротком наряде и подверглась критике со стороны фанатов. На размещенных снимках артистка предстала в красном в горох приталенном мини-платье с юбкой-солнцем, длинными рукавами и П-образным вырезом. Поклонников смутил внешний вид исполнительницы, и они отметили, что в таком наряде неприемлемо появляться в храмах.

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    Карина Черных
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