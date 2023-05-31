Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:19, 31 мая 2023Бывший СССР

Более 30 военных кораблей НАТО прибудут в Эстонию

В Эстонию на учения Baltops прибудут более 30 военных кораблей НАТО и почти 3700 морпехов

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

В Эстонию на учения Baltops 23 в Балтийском море прибудут более 30 военных кораблей НАТО и почти 3700 морпехов. Об этом сообщает пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии.

«В этом году Baltops является для нас историческим событием, потому что никогда еще не было такого большого одновременного присутствия военно-морских сил НАТО на территории Эстонии», — заявил командующий военно-морскими силами республики Юри Саска.

В учениях примут участие союзники Эстонии из США, Швеции, Польши, Голландии, Италии, Германии, Великобритании, Франции, Дании, Испании, Литвы, Латвии, Финляндии и Норвегии. В Таллин уже прибыли французский корвет Commandant Blaison (F793), а также британский десантный корабль HMS Albion (L14).

Ранее стало известно, что в Финляндию в рамках учений Baltops 23 прибудет отряд из трех военных кораблей НАТО из Норвегии, Германии и Франции. «Визит является частью запланированных операций НАТО в Балтийском море», — отметили военно-морских силах страны.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    Появились подробности об атаковавшем нефтеперерабатывающий завод на Кубани дроне
    В Киргизии госслужащих обязали владеть киргизским языком
    Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону снова возросло
    В приграничном российском регионе ВСУ пытались взорвать подстанцию
    Изменившим из-за потери контроля после выпивки дали совет
    В США заявили о наилучших для Путина шансах победы на Украине
    Посольство Британии оценило дело против пяти иностранных наемников в Донбассе
    Голого трехлетнего ребенка нашли ночью в российском магазине
    В Европарламенте обеспокоились из-за председательства Венгрии в Совете ЕС
    Российская стилистка назвала три необходимые вещи в женском гардеробе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.