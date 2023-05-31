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04:10, 31 мая 2023Мир

На Западе усомнились в эффективности истребителей для контрнаступления ВСУ

Автор Telegraph Фармер усомнился, что поставки F-16 Киеву изменят ход контрнаступления ВСУ

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Журналист Бен Фармер заявил, что истребители F-16, которые обещали поставить западные страны Киеву, вряд ли повлияют на ход анонсируемого контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Telegraph.

Автор материала усомнился в эффективности истребителей для контрнаступления ВСУ и заявил, что они вряд ли изменят ход операции.

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«Обучение пилотов, по некоторым оценкам, займет минимум четыре месяца, хотя некоторые прогнозы предполагают больше времени. Им [ВСУ] также потребуются механики, наземное обеспечение и логистика. Использование западных наемников могло бы сэкономить время, но это слишком серьезная затея. Это значит, что F-16 вряд ли сыграют роль в скором контрнаступлении», — отметил он.

Кроме того, потребуется много времени для доставки самолетов на Украину. Эксперты сомневаются в целесообразности отправки F-16 Киеву, поскольку они «сами по себе не дадут украинцам превосходства в воздухе».

30 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев утвердил сроки начала контрнаступления ВСУ. «Решения приняты, спасибо бригадам, которые к этому подготовились», — отметил он.

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    Марина Совина
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