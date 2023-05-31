27-летнюю женщину осудят за фейки о Российской армии

В Дагестане осудят 27-летнюю женщину за распространение фейков о ВС РФ

В Дагестане суд рассмотрит дело 27-летней местной жительницы о распространении фейков о Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в марте 2022 года россиянка в интернете опубликовала запись с недостоверной информацией о Вооруженных силах России (ВС РФ). Тогда выявить преступление удалось следователям совместно с сотрудниками МВД и ФСБ.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»). Теперь фигурантке грозит до трех лет колонии.

Ранее стало известно, что в Башкирии суд назначил исправительные работы филологу за публикацию видео об СВО.