Франция призвала Украину не использовать переданное ей оружие для атак на Россию

Bloomberg: Париж предостерег Киев от применения поставленного оружия для атак на Россию

Париж призвал Киев не применять переданное ему французское оружие для атак по территории России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на французского чиновника.

Он подчеркнул, что военная помощь Франции не должна использоваться для нападения на Москву. При этом, добавил чиновник, правительство Франции поддерживает право Украины на самооборону. «Франция не вправе диктовать Киеву, как вести эту войну», — заявил он.

Помимо этого, в материале также приводятся слова европейского дипломата, рассказавшего, что союзники Киева, как правило, не затрагивают тему нанесения украинской армией ударов по территории России, поскольку не могут прийти к единому мнению.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Вашингтон выступает против ударов Украины по России из-за нежелания третьей мировой войны. Кроме того, он выразил уверенность в том, что Киев не станет использовать для этих целей самолеты американского производства F-16, которые США планируют передать в качестве военной помощи.