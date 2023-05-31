Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:52, 31 мая 2023Россия

ВСУ указали на низкую эффективность поставленных Францией вооружений

Военный аналитик Михайлов указал ВСУ на низкую эффективность поставленной Францией техники

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов в беседе с Ura.ru указал на то, что поставленная Францией Вооруженным силам Украины (ВСУ) техника имеет достаточно низкую эффективность из-за того, что ее разрабатывали для применения в африканских климатических условиях.

«Французский оборонно-промышленный комплекс со второй половины XX века был заточен под военные действия в Центральной и Северной Африке. Там были французские колонии», — заявил он.

По словам эксперта, Париж стремился развивать свои вооружения для ведения боевых действий в условиях жаркого пустынного климата, а не умеренных зон. Михайлов подчеркнул, что в зоне проведения российской специальной военной операции (СВО) проблемы с эксплуатацией возникают не только у техники французского производства. Он отметил, что большое количество западных вооружений утопает в грязи осенью, зимой и весной при большом количестве осадков и сильной влажности.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что военная поддержка Украины не может повлиять на исход специальной военной операции. По его оценке, это только затягивает боевые действия.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Кадыров призвал ввести военное положение после атаки беспилотников на Москву. Что еще заявили в России?
    На Украине заявили о плохом понимании Путина западной разведкой
    В России оценили влияние запрета Польши для грузовиков на доступность товаров
    ВСУ указали на низкую эффективность поставленных Францией вооружений
    Операция по спасению бобра в Подмосковье попала на видео
    Путин назвал атаку дронов в Москве ответом на удар по штабу разведки Украины
    Стало известно о планах Киева провести мировой саммит без России
    В Канаде полиция раскрыла дело об изнасиловании полувековой давности
    Призвавшего Зеленского извиниться представителя МИД Польши отстранили от работы
    Американский сенатор раскрыл подробности о контрнаступлении ВСУ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.