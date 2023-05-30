Шойгу оценил влияние военной поддержки Украины на спецоперацию

Шойгу заявил, что военная поддержка Украины не может повлиять на исход спецоперации

Военная поддержка Украины не может повлиять на исход специальной военной операции. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании в российском военном ведомстве, пишет ТАСС.

По его оценке, военная поддержка Киева другими странами только затягивает боевые действия.

Ранее Шойгу сообщал, что Запад передал Украине оружие на сумму 65 миллиардов долларов и заставляет Киев воевать «до последнего украинца». Он подчеркнул, что в операциях киевских властей принимают участие более двух с половиной тысяч иностранных наемников, а сама Украина используют террористические методы, что приводит к эскалации конфликта и его затягиванию.

В свою очередь, 30 мая подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сократили использование иностранного вооружения на луганском направлении в Донбассе. Он объяснил это неблагоприятными метеоусловиями и напомнил, что ВСУ неоднократно признавали очень плохие характеристики проходимости у иностранной техники.