Шойгу оценил влияние военной поддержки Украины на спецоперацию
Военная поддержка Украины не может повлиять на исход специальной военной операции. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании в российском военном ведомстве, пишет ТАСС.
По его оценке, военная поддержка Киева другими странами только затягивает боевые действия.
Ранее Шойгу сообщал, что Запад передал Украине оружие на сумму 65 миллиардов долларов и заставляет Киев воевать «до последнего украинца». Он подчеркнул, что в операциях киевских властей принимают участие более двух с половиной тысяч иностранных наемников, а сама Украина используют террористические методы, что приводит к эскалации конфликта и его затягиванию.
В свою очередь, 30 мая подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сократили использование иностранного вооружения на луганском направлении в Донбассе. Он объяснил это неблагоприятными метеоусловиями и напомнил, что ВСУ неоднократно признавали очень плохие характеристики проходимости у иностранной техники.