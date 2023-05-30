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13:32, 30 мая 2023Россия

Шойгу оценил влияние военной поддержки Украины на спецоперацию

Шойгу заявил, что военная поддержка Украины не может повлиять на исход спецоперации

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Военная поддержка Украины не может повлиять на исход специальной военной операции. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании в российском военном ведомстве, пишет ТАСС.

По его оценке, военная поддержка Киева другими странами только затягивает боевые действия.

Ранее Шойгу сообщал, что Запад передал Украине оружие на сумму 65 миллиардов долларов и заставляет Киев воевать «до последнего украинца». Он подчеркнул, что в операциях киевских властей принимают участие более двух с половиной тысяч иностранных наемников, а сама Украина используют террористические методы, что приводит к эскалации конфликта и его затягиванию.

В свою очередь, 30 мая подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сократили использование иностранного вооружения на луганском направлении в Донбассе. Он объяснил это неблагоприятными метеоусловиями и напомнил, что ВСУ неоднократно признавали очень плохие характеристики проходимости у иностранной техники.

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    Зураб Дарахвелидзе
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