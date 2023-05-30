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08:50, 30 мая 2023Бывший СССР

Киев стал меньше использовать иностранного вооружения в Донбассе

Подполковник Марочко: Киев стал меньше использовать иностранное вооружение в Донбассе

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сократили использование иностранного вооружения на луганском направлении в Донбассе. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, противник «значительно снизил использование западных образцов вооружений и техники». Марочко объяснил это неблагоприятными метеоусловиями.

Он напомнил, что ВСУ неоднократно признавали очень плохие характеристики проходимости у западной техники, а также акцентировали внимание на прихотливости поставляемого иностранного вооружения.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ решили воспользоваться низкой облачностью и плохой видимостью, чтобы восполнить запас снарядов на складах ракетно-артиллерийского вооружения в районах города Часов Яр, а также населенных пунктов Константиновка и Дружковка на донецком направлении.

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    Марина Совина
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