Ветеран «Альфы» рассказал о правилах поведения при захвате заложников

Ветеран «Альфы» Попов: при захвате заложников нельзя привлекать внимание криками

Взятым в заложники людям нужно стараться запомнить все, что можно, не привлекать лишнее внимание, а также не пытаться сбежать при отсутствии стопроцентной гарантии успеха побега, рассказал подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов. В беседе с «Лентой.ру» Попов перечислил правила поведения в подобной ситуации.

«Самое главное — это не привлекать внимание террористов обращениями, криками, стонами, просьбами. Нужно тщательно запоминать все, что видите и слышите, если, конечно, такая возможность есть. Особое внимание уделять названиям, обращениям террористов друг к другу, а также сленговым словам, акцентам, особенностям речи террористов — все это потом поможет идентифицировать их личности», — объяснил эксперт.

Если представляется возможность, а это может оценить сам человек, то, конечно, надо попробовать уйти от террористов. Важно учитывать, что можно и поплатиться жизнью за попытку убежать от террористов. Такое решение можно принимать, если есть стопроцентная возможность беспрепятственно уйти Андрей Попов подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа»

Специалист подчеркнул, что сформулировать общие рекомендации для всех подобных ситуаций сложно, так как стратегии поведения могут быть разными и напрямую зависят от обстоятельств плена. Тем не менее, как объяснил Попов, общение с похитителями должно быть сведено к минимуму во избежание развития стокгольмского синдрома.

«Тут два момента: с одной стороны, рекомендуется минимально общаться с террористами, с другой — если нахождение в заложниках превышает 12 часов, то волей-неволей придется общаться с террористами, по крайней мере, по вопросам питания и физиологических нужд. Если можно относить террористов как относительно "вменяемых", то можно сообщить об имеющихся заболеваниях, а также обратиться с просьбой освободить детей», — уточнил Попов.

Он также подчеркнул, что нужно быть особенно осторожным во время штурма, так как любые резкие действия могут быть неправильно интерпретированы сотрудниками правоохранительных органов.

«Если будет штурм, то, возможно, будет отвлекающие маневры, взрывы. Если вы их слышите, то надо лечь лицом вниз, а лучше принять позу "эмбрион": лечь на бок, свернуться калачиком, закрыть лицо руками. Эта поза позволит вам максимально уберечь себя от травм, которые могут случиться во время штурма», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

После штурма вставать можно только после команды группы антитеррора, не проявлять излишних движений и не вскакивать: в момент штурма и после него вас могут принять за террориста либо его пособника Андрей Попов подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа»

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