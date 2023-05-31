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14:27, 31 мая 2023Экономика

Названа причина повышения стоимости транзита нефти через Белоруссию

Аналитик Юшков: Белоруссия вынуждена поднять цены на транзит нефти из-за роста затрат

Фото: alleks19760526 / Shutterstock / Fotodom

Объемы транзита нефти через Белоруссию по нефтепроводу «Дружба» существенно снизились за последнее время, в результате чего затраты на прокачку каждой тонны значительно выросли. Именно по этой причине стране необходимо поднять цены на транзит. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

«Объемы транзита через Белоруссию существенно снизились. В основном, это касается северной ветки, которая используется для нужд Польши и Германии. Германия отказалась от российской нефти вообще и от нефтепровода в частности. У Польши сначала закончился контракт, поставки уменьшились. Потом Россия сама отказалась поставлять», — сказал Юшков.

Он объяснил, что теперь северная ветка «Дружбы» в основном используется для транзита нефти из Казахстана, включается она только иногда. При этом объемы прокачки достаточно небольшие.

«Как правило, там 20 тысяч в тонн в месяц. Это, конечно, меньше, чем раньше. Соответственно, затраты на прокачку каждой тонны становятся все больше, именно по этой причине Белоруссия вынуждена поднимать цены», — объяснил аналитик.

Ранее стало известно, что Белоруссия решила поднять цены на транзит нефти по северной и южной веткам нефтепровода «Дружба» на 84 процента с 1 июля, чтобы компенсировать потери доходов после введения антироссийских санкций. Об этом заявил оператор белорусского участка нефтепровода «Гомельтранснафта Дружба».

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    Наталия Белова
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