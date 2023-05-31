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00:20, 31 мая 2023Россия

Получивший запрет в служении протоиерей попал в больницу с сердечным приступом

Получивший запрет в служении протоиерей Калинин попал в больницу с сердечным приступом

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Бывший глава экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, член Патриаршего совета по культуре, протоиерей Леонид Калинин, получивший запрет в служении, попал в московскую больницу с сердечным приступом, об этом он сообщил РИА Новости.

Церковнослужитель подтвердил информацию ряда СМИ о своей госпитализации, отметив, что утром хорошо себя чувствовал, но позже ощутил давление в груди и не сразу разобрался в ситуации, поскольку не страдает гипертонией.

«А потом пришлось вызывать "скорую" и у меня давление 220 на 110, попросил отвезти в больницу», — рассказал Калинин, уточнив, что останется в медицинском учреждении как минимум до утра.

Ранее сообщалось, что глава РПЦ патриарх Кирилл запретил в служении и снял со всех должностей Калинина. Утверждается, что священник был отстранен за препятствия, которые предпринял при передаче иконы «Святая Троица» Андрея Рублева из Третьяковской галереи в Храм Христа Спасителя.

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    Марина Совина
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