Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 31 мая

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на среду, 31 мая. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

За минувшие сутки Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили последний украинский боевой корабль «Юрий Олефиренко», который находился в порту Одессы. Наиболее ожесточенные бои шли в районе населенного пункта Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР), где были поражены подразделения Вооруженных сил Украины.

На марьинском тактическом направлении штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряд «Ахмат» ведут успешные наступательные действия, заявляет МО РФ. Российским военным также удалось уничтожить командно-наблюдательный пункт штурмового батальона ВСУ «Скала».

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 429 самолетов, 235 вертолета, 4390 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9345 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидировано 10 574 единицы специальной военной автомобильной техники.