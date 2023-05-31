Разъяренный пассажир назвал сотрудника аэропорта педофилом и отправился в тюрьму

Daily Mail: пассажир пытался провезти в Британию 20 тысяч сигарет и отправился в тюрьму

Пассажир пытался провезти в Великобританию около 20 тысяч сигарет контрабандой, оскорбил сотрудников пограничного контроля и отправился в тюрьму на три года. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, 32-летний Майкл Легрос (Michael Legros) летел с индонезийского острова Бали в Манчестер. В аэропорту прибытия мужчину попросили показать содержимое чемоданов. Оказалось, что он провозил в багаже крупную партию табачных изделий на сумму 7,5 тысячи фунтов стерлингов (около 745 тысяч рублей). При этом налог за эту продукцию турист не заплатил.

Сотрудники аэропорта предупредили, что пассажир может провезти в страну лишь 200 сигарет. В ответ Легрос стал оскорблять офицеров пограничной службы, заявив, что «может их купить». Разъяренный мужчина назвал одного из таможенников педофилом и выкрикивал расистские оскорбления.

Легроса арестовали и впоследствии приговорили к трем годам тюремного заключения в суде Ливерпуля.

Ранее полиция задержала пассажира в международном аэропорту Кливленда за то, что он покусал сотрудника правоохранительных органов. Мужчина, путешествовавший с собакой, стал вести себя неподобающим образом на контрольно-пропускном пункте.