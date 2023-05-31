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13:20, 31 мая 2023Россия

Песков ответил на вопрос об отношении Путина к компьютерным играм

Песков: никогда не видел, чтобы Путин играл в компьютерные игры

Фото: Sputnik / Ilya Pitalev / Kremlin / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что ни разу не видел главу государства Владимира Путина, играющего в компьютерные игры. Слова представителя Кремля приводит РИА Новости.

Во вторник, 30 мая, во время общения с разработчиками видеоигр президент пошутил, что играет в будние дни.

По словам Пескова, ему ничего не известно о том, чтобы Путин играл в видеоигры.

Ранее директор Центра политического анализа Павел Данилин заявил о потребности в разработке видеоигр, авторы которых бережно относились бы к российской истории. По его словам, в выпускаемых на Западе видеоиграх тиражируются негативные штампы о России.

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    Алан Босиков
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