Песков ответил на вопрос об отношении Путина к компьютерным играм

Песков: никогда не видел, чтобы Путин играл в компьютерные игры

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что ни разу не видел главу государства Владимира Путина, играющего в компьютерные игры. Слова представителя Кремля приводит РИА Новости.

Во вторник, 30 мая, во время общения с разработчиками видеоигр президент пошутил, что играет в будние дни.

По словам Пескова, ему ничего не известно о том, чтобы Путин играл в видеоигры.

Ранее директор Центра политического анализа Павел Данилин заявил о потребности в разработке видеоигр, авторы которых бережно относились бы к российской истории. По его словам, в выпускаемых на Западе видеоиграх тиражируются негативные штампы о России.