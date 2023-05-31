В Дагестане спасли месяц находившуюся на островке посреди реки собаку

В Дагестане спасли собаку, месяц находившуюся на островке посреди реки

Дагестанские пожарные спасли собаку, которая месяц находилась на островке реки Андийское Койсу в 45 метрах от берега. Об этом сообщает РГВК «Дагестан».

Жители села Чирката Гумбетовского района обратились в пожарную часть с просьбой спасти животное, которое не могло самостоятельно выбраться из реки. Уровень воды поднимался, и собака могла пострадать.

Пожарные организовали спасательную операцию и эвакуировали животное с помощью веревки и карабинов. Его благополучно доставили на берег и передали сотрудникам ветеринарной службы района. Выяснилось, что собака находилась на островке около месяца, животное ослабло и было истощено.

В марте в Санкт-Петербурге сотрудники Поисково-спасательной службы спасли с отколовшейся льдины в акватории Финского залива собаку. Очевидцы заметили животное около яхт-клуба «Балтиец» и вызвали специалистов.