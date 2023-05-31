Россиянина задержали по подозрению в домогательствах к восьмилетней девочке

В Волгограде задержали 48-летнего мужчину, домогавшегося восьмилетней девочки в подъезде

В Волгограде следователи задержали 48-летнего местного жителя по подозрению в домогательствах к восьмилетней девочке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 27 мая в полицию обратилась россиянка и рассказала, что неизвестный мужчина напал и совратил ее маленькую дочь в подъезде дома №189 на проспекте Ленина. После этого фигурант скрылся.

Тогда правоохранители возбудили дело по пункту «б» части 4 статьи 132 («Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ. Вскоре силовики города установили личность напавшего мужчины и поймали его.

Сейчас в его жилище проведен обыск. Решается вопрос об аресте задержанного.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области задержали мужчину, домогавшегося с пистолетом двух школьниц.

