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12:38, 31 мая 2023Силовые структуры

Россиянина задержали по подозрению в домогательствах к восьмилетней девочке

В Волгограде задержали 48-летнего мужчину, домогавшегося восьмилетней девочки в подъезде

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Волгограде следователи задержали 48-летнего местного жителя по подозрению в домогательствах к восьмилетней девочке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 27 мая в полицию обратилась россиянка и рассказала, что неизвестный мужчина напал и совратил ее маленькую дочь в подъезде дома №189 на проспекте Ленина. После этого фигурант скрылся.

Тогда правоохранители возбудили дело по пункту «б» части 4 статьи 132 («Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ. Вскоре силовики города установили личность напавшего мужчины и поймали его.

Сейчас в его жилище проведен обыск. Решается вопрос об аресте задержанного.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области задержали мужчину, домогавшегося с пистолетом двух школьниц.

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    Екатерина Власова
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