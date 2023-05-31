Россиянкам назвали способ избежать вульгарности при ношении откровенных декольте

Модный эксперт Анна Мякинина заявила, что стройным девушкам подойдет V-образное декольте

Модный эксперт Анна Мякинина назвала россиянкам способ избежать вульгарности при ношении откровенных декольте. Ее комментарий публикует «Вечерняя Москва».

При выборе одежды с данной особенностью специалистка посоветовала руководствоваться типом фигуры. Так, стройным девушкам она порекомендовала обращать внимание на V-образный вырез. «Он изящно подчеркнет все достоинства и визуально удлинит шею, что придаст еще больше шарма груди», — заявила собеседница издания.

В то же время обладательницам пышных форм подойдет квадратное декольте, указала Мякинина. При этом она призвала их не обнажать бюст чрезмерно.

Ранее блогерша назвала портящие внешний вид женщин модные ошибки. В первую очередь она призвала воздержаться от тяжелого макияжа, а именно от обилия тонального крема и контуринга на лице.