ОАЭ разочаровались в США из-за неспособности противостоять Ирану

WSJ: ОАЭ вышли из военно-морской инициативы США из-за их неспособности противостоять Ирану

МИД ОАЭ подтвердил, что два месяца назад страна прекратила участие в формате Combined Maritime Forces, созданным США для охраны торговых маршрутов и судов в Персидском Заливе. На это обращает внимание Telegram-канал «Усы Асада».

Источники издания The Wall Street Journal рассказали, что эмиратские чиновники были разочарованы тем, как слабо США отреагировали на задержание иранцами двух танкеров весной этого года. WSJ также указывает, что неспособность противостоять Ирану в регионе и подтолкнула власти страны к мысли о выходе из военно-морской инициативы.

В мае 2022 года Иран также задержал два греческих танкера Delta Poseidon и Prudent Warrior, шедших под флагом Греции в Персидском заливе. В Тегеране заявили, что захват был ответом на задержание Грецией российских судов с иранской нефтью.