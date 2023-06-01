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18:43, 1 июня 2023Интернет и СМИ

Уехавшая в Европу звезда «Дома-2» раскрыла отношение к русским за границей

Телеведущая Виктория Боня заявила, что за границей хорошо относятся к русским
Виктория Боня

Виктория Боня. Фото: Анатолий Ломохов / Globallookpress.com

Известная российская телеведущая, звезда реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня, переехавшая в Монако более 10 лет назад, раскрыла отношение к русским за рубежом. На эту тему она высказалась в беседе с «Вечерней Москвой».

Говоря о визите Бони на 76-й Каннский кинофестиваль, проходивший с 16 по 27 мая, издание отметило, что Россия уже два года не может участвовать в этом мероприятии. «Очень надеюсь, что скоро эти ограничения смягчат, потому что отношение к русским — я ощущаю это на себе — за границей очень хорошее», — заявила телеведущая. Она также добавила, что каждые два месяца приезжает в Россию, так как не представляет без нее свою жизнь.

Ранее Боня рассказала о трудностях эмиграции в Монако. По словам телеведущей, ради переезда в европейскую страну она оставила стабильную жизнь в Москве. Она также опровергла предположения о жизни «на всем готовом» после эмиграции.

Виктория Боня живет в Монако более 10 лет. Она переехала, так как в княжестве жил ее возлюбленный Алекс Смерфит. С ним телеведущая познакомилась в 2010 году в Москве. Спустя два года у пары родилась дочь. В 2017 году стало известно, что Боня и Смерфит расстались.

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    Маргарита Щигарева
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