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09:28, 1 июня 2023Интернет и СМИ

Звезда «Дома-2» рассказала о трудностях эмиграции

Виктория Боня заявила, что ради эмиграции в Монако бросила стабильную жизнь в Москве

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Известная российская телеведущая и звезда реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня, живущая в Монако, рассказала о трудностях эмиграции. Видео на эту тему появилось в ее профиле в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Это кажется, да, наверное, что так просто уехать на юг Франции, жить с таким видом. Ребят, это уже спустя много лет, сколько, 12 лет я здесь живу. А когда я уезжала, у меня была стабильная жизнь в Москве, я очень много зарабатывала, я бросила практически все, Instagram тогда не было еще», — поделилась Боня с подписчиками. По ее словам, эмиграция была для нее шагом в никуда, однако она приняла такое решение, так как хотела иметь семью и ребенка.

Ведущая также опровергла предположения, что в Монако жила «на всем готовом». Боня заверила, что после переезда ей приходилось «мотаться и ездить». «Я все равно работала и большую часть времени зарабатывала деньги сама. Поэтому не всегда просто сделать такой выбор», — заявила она.

Ранее Боня высказалась о возможной эмиграции из Монако после получения американской визы. Телеведущая сообщила, что не намерена переезжать из княжества. Она также назвала Монако безопасным местом.

Виктория Боня переехала в Монако, так как в княжестве жил ее возлюбленный Алекс Смерфит. С ним телеведущая познакомилась в 2010 году в Москве. Спустя два года у пары родилась дочь. В 2017 году стало известно, что Боня и Смерфит расстались.

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    Маргарита Щигарева
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