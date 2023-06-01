В России начался грандиозный фестиваль «Движения Первых»

Российское движение детей и молодежи объявило о старте фестиваля «Движения Первых»

Российское движение детей и молодежи объявило о старте Всероссийского фестиваля «Движения Первых». Церемония открытия состоялась на территории ВДНХ в Москве. Фестиваль продлится два дня, а его участниками в разных форматах будут пять миллионов человек.

Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко подчеркнул, что для молодежи Россия — это действительно страна возможностей, где за последнее время произошло много значимых событий: вернулась ответственность государства, школы и общества за образование подрастающего поколения.

«Будущее нашей страны напрямую зависит от подрастающего поколения. Как не раз говорил наш президент, — каждый ребенок в России талантлив, а задача государства дать ему возможность найти и реализовать свой талант. Очень отрадно, что сегодня на фестивале "Движения Первых" представлено огромное количество проектов, которые позволяют каждому ребенку развиваться. Больше всего меня порадовало то, что очереди детей стоят не там, где что-то раздают, а там, где можно чему-то научиться. Стремление попробовать реализовать себя — это самая важная вещь», — заявил Сергей Кириенко.

На главных площадках фестиваля 1 июня (в Москве, Южно-Сахалинске, Нижнем Новгороде, на территории образовательного центра «Машук» и мастерской управления «Сенеж») собрались свыше 150 тысяч человек, включая ребят из новых регионов, активистов и лидеров советов первых, победителей проектов движения, вдохновителей тематических направлений, а также детей с особенностями здоровья, сирот и тех, кто остался без попечения родителей.

Почетными гостями фестиваля стали дети-герои из разных регионов. Они побывали на мастер-классах, лекциях и семинарах, а также стали гостями Медиастудии.

«Фестиваль "Движения Первых" стал настоящим праздником начала лета для сотен тысяч ребят по всей стране! Мы стартовали от Сахалина до Калининграда, объединили десятки партнеров и тысячи наставников. Обширная образовательная и познавательная программа поможет увлечь ребят интересной увлекательной деятельностью. Для нас важно, чтобы они обретали новые навыки и новые интересы, которые помогут им раскрыть свой потенциал и почувствовать себя настоящими первыми», — отметил председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров.

Врамках фестиваля 1 июня стартовал летний этап проекта «Университетские смены». Также на ВДНХ дан старт Всероссийской акции «Книга другу». Гостям предложили принести книги, которые доставят в Херсонскую и Запорожскую области, Донецкую и Луганскую народные республики.

Знакомство с направлением движения, посвященным культуре и искусству, прошло в формате мастер-классов. На фестивале состоялась презентация продюсерского центра «Звучи». На главной сцене прошел очередной этап программы «Мы — граждане России!», которая реализуется при поддержке МВД России. Паспорта ребятам вручили министр просвещения России Сергей Кравцов и руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Ксения Разуваева.

В специально оборудованной хромакей-студии юным гостям предложили снять видео с рассказом о родном городе или населенном пункте. Готовый видеоролик можно было получить на электронную почту и разместить в социальных сетях.

Также в рамках Фестиваля состоялось подписание соглашения о сотрудничестве с автономной некоммерческой организацией современного искусства и спорта «Уличная классика». Подписи под документом поставили председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров и директор «Уличной классики» Иван Шмонин. Кроме того, прошла церемония открытия мини-скейт парка «Движение Первых» для самых юных участников.

1 июня дали старт финалу Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна». Участники движения в рамках фестиваля продолжили традицию по отправке на передовую писем участникам СВО, а также научились плести маскировочные сети.

Квест «Возьми с собой лето» познакомил гостей с ведущими проектами и подарил возможность стать участником движения. Кроме того, все желающие получили навыки оказания первой помощи, познакомились с партнерами движения, узнали, как изучать памятные места, превращать их в интерактивные экскурсии и уроки, восстанавливать памятники, а также нести почетный караул и работать в команде.

На фестивале запустили сайт с идеями для качественного лета школьников. Их набралось десять тысяч. В платформу интегрирован искусственный интеллект, благодаря которому каждому пользователю генерируется уникальный план на лето, исходя из выбранных категорий. На открытии Фестиваля Движения Первых школьники смогли оценить идеи для активностей по 23 категориям. Собрать свой список идей на лето и провести его незабываемо можно на сайте лето.будьвдвижении.рф.

Проект «Хранители истории» представил на фестивале патриотическое направление работы движения. Большое внимание уделили сохранению исторической памяти о событиях Сталинградской битвы, победе в которой в этом году исполняется 80 лет. О сражении, предопределившим исход войны, помогло узнать VR-оборудование. На площадке «Патриотизм» состоялись чемпионаты по VR-страйкболу.

Мастерская управления «Сенеж» объединила в рамках фестиваля 700 студентов, которые выбрали для себя экологические и добровольческие активности.

Все дни фестиваля будут работать экспозиции, посвященные проектам и направлениям движения.

Гостями дискуссий, лекций и встреч станут помощник президента России Максим Орешкин, руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Ксения Разуваева, министр просвещения Сергей Кравцов, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова и другие.

Всероссийский фестиваль проводится 1-2 июня Российским движением детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых». Мероприятия проходят в Москве, Нижнем Новгороде и Южно-Сахалинске, а также на территории арт-кластера «Таврида», образовательного центра «Машук» и мастерской управления «Сенеж».

