Названы последствия прекращения действия российских «Зеленых карт» в ЕС

Автоюрист Славнов предрек туристам проблемы из-за аннулирования российских «Зеленых карт»

Прекращение действия в странах Евросоюза выданных на территории России страховых сертификатов для автовладельцев «Зеленая карта» создаст новые проблемы для автотуристов и может грозить им новыми расходами во время путешествий, заявил в беседе с «Лентой.ру» автоюрист Дмитрий Славнов.

«"Зеленая карта" — это как бы общее ОСАГО для всех. В какой стране вы бы ни находились, "Зеленая карта" работала, то есть, заезжая в другую страну, ваш полис бы подпадал под действие местных страховых компаний. Так как наши страховки не работают в других странах, люди покупали эту самую "Зеленую карту" — универсальную страховку», — напомнил он.

Специалист также подчеркнул, что наличие этого сертификата имеет критически важное значение для любителей путешествий на личном транспорте.

«Ваша ответственность всегда должна быть застрахована. Например, если вы взяли машину напрокат, там будет КАСКО, но, если вы в кого-то врежетесь, то выплаты будут по "Зеленой карте". Если у вас ее не будет, то, возможно, будут пытаться решить вопрос на месте, а для туристов это не всегда хорошо, так как это дополнительные расходы», — добавил Славнов.

Ранее в Российском союзе автостраховщиков (РСА) сообщили, что российские страховые сертификаты для автовладельцев «Зеленая карта» с 1 июня 2023 года прекратят действовать в ряде стран Европейского союза (ЕС). Сообщалось, что с начала июня прекращается действие соглашений, заключенных РСА с бюро и союзами автостраховщиков стран Европейского экономического пространства. Помимо этого, заканчивается действие сертификатов в Швейцарии и Великобритании.

В РСА добавили, что теперь в странах ЕС, Швейцарии и Великобритании россиянам необходимо приобретать отдельные полисы приграничного страхования и после 31 мая только так возможно передвижение на транспортных средствах. Кроме того, как отметили в организации, для передвижения по территории России на автомобилях, зарегистрированных в ЕС, Швейцарии и Великобритании, водителям необходимо также приобрести российский полис ОСАГО.