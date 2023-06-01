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14:39, 1 июня 2023Россия

Анонсирована встреча Путина с губернатором Подмосковья

Песков анонсировал встречу Путина с губернатором Подмосковья Воробьевым 1 июня

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в четверг, 1 июня, проведет встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Ее анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Также сегодня отдельно запланирована рабочая встреча Путина и Воробьева. Отдельная встреча — вы будете тоже свидетелями», — сообщил пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что остальные мероприятия, запланированные у Путина на 1 июня, носят непубличный характер.

29 мая глава государства провел встречу с главой Якутии Айсеном Николаевом. Уточнялось, что с губернатором Путин обсудит региональную проблематику.

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    Анастасия Шейкина
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