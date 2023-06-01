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14:40, 1 июня 2023Среда обитания

Изменение климата повлияет на инфляцию в России

ЦБ: изменение климата повлияет на инфляцию в России

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Глобальное потепление может серьезно повлиять на инфляцию как в России, так и в других странах. О последствиях изменения климата для экономики сообщают «Ведомости» со ссылкой на Центробанк (ЦБ).

Согласно докладу Европейского центрального банка (ЕЦБ), к 2035 году вклад глобального потепления в ежегодный рост цен составит от 0,32 до 1,18 п.п., а вклад в подорожания продуктов питания — от 0,92 до 3,23 п.п. в год. Аномально высокие температуры летом 2022 года внесли дополнительный вклад в продовольственную инфляцию в Европе в 0,43–0,93 п.п.. Наиболее ощутимый рост давления изменения климата на экономику ожидают в Африке, Азии, Южной и Северной Америке.

В Центробанке (ЦБ) подтвердили, что экстремальные погодные условия приводят к росту волатильности инфляции. В России южные районы станут слишком жаркими и засушливыми, из-за чего упадут качество почвы и урожайность. В то же время более частые солнечные дни в северных регионах не смогут компенсировать спад урожая на юге страны.

«На российскую экономику все эти процессы так или иначе также будут влиять — и через мировые цены на продовольствие, и через внутреннее предложение», — резюмировали в пресс-службе регулятора.

В мае климатолог Алексей Кокорин заявил, что из-за глобального потепления столицу России могут перенести из Москвы в Сибирь. По его словам, если мировая температура поднимется на пять градусов Цельсия, жить в Москве станет слишком жарко.

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    Александра Качан
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