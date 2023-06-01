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12:33, 1 июня 2023Россия

Один человек получил ранение при обстреле Шебекино украинскими войсками

Глава Белгородской области Гладков: один человек пострадал при обстреле Шебекино

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Один человек пострадал при обстреле украинскими войсками города Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По словам губернатора, мужчина получил осколочное ранение стопы. Помимо этого, несколько расположенных в городе зданий были повреждены прямыми попаданиями снарядов.

1 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Шебекино из РСЗО «Град».

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    Алан Босиков
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