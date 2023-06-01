Жители Шебекино рассказали подробности ночного обстрела со стороны Украины

«Известия»: жители Шебекино заявили, что обстрелы со стороны ВСУ велись до утра

Обстрелы со стороны Украины по городу Шебекино велись с двух часов ночи и до утра. Такие подробности рассказали местные жители, их слова приводит Telegram-канал IZ.RU.

Одна из жительниц отметила, что были слышны звуки различных орудий — танков, артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО).

«Всю ночь стреляли. Я на даче ночевал. Все время бухало то с промежутками в 10-15 минут, то один за одним подряд», — рассказал другой мужчина.

1 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут непрекращающийся обстрел Шебекинского округа Белгородской области. Он отметил, что в городе Шебекино и в окрестных селах администрация занимается организацией вывоза людей, и опроверг информацию о срочной эвакуации.