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11:12, 1 июня 2023Среда обитания

Российская река стала коричневой из-за извержения вулкана

Река Камчатка стала коричневой из-за пеплопада после извержения вулкана Шивелуч

Кадр: ГТРК «Владивосток»

Река Камчатка стала темно-коричневого цвета из-за пеплопада, который произошел после извержения вулкана Шивелуч в апреле. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского океанологического института имени В.И. Ильичева Дальневосточного отделения РАН.

Ученые изучили образцы воды и пришли к выводу, что химический состав реки значительно изменился. Водоем обогатился соединениями минерального азота и фосфора, которые лежат в основе живых организмов. «На спутниковых снимках виден протянувшийся шлейф мутной воды, вокруг которого формируется цветение фитопланктона. Как правило, это не имеет пагубных последствий у берегов Камчатки», — отметили в институте.

Эксперты подчеркнули, что делать окончательные выводы касательно последствий извержения для реки рано. Институт планирует продолжить наблюдать за состоянием воды, а также провести комплексную морскую экспедицию у берегов Камчатки летом 2023 года.

Извержение вулкана Шивелуч началось 11 апреля. Вулкан выбросил пепел на высоту до 20 километров. В радиусе нескольких десятков километров от вулкана в небе образовалась пепловая туча.

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    Александра Качан
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