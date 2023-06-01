Российская река стала коричневой из-за извержения вулкана

Река Камчатка стала коричневой из-за пеплопада после извержения вулкана Шивелуч

Река Камчатка стала темно-коричневого цвета из-за пеплопада, который произошел после извержения вулкана Шивелуч в апреле. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского океанологического института имени В.И. Ильичева Дальневосточного отделения РАН.

Ученые изучили образцы воды и пришли к выводу, что химический состав реки значительно изменился. Водоем обогатился соединениями минерального азота и фосфора, которые лежат в основе живых организмов. «На спутниковых снимках виден протянувшийся шлейф мутной воды, вокруг которого формируется цветение фитопланктона. Как правило, это не имеет пагубных последствий у берегов Камчатки», — отметили в институте.

Эксперты подчеркнули, что делать окончательные выводы касательно последствий извержения для реки рано. Институт планирует продолжить наблюдать за состоянием воды, а также провести комплексную морскую экспедицию у берегов Камчатки летом 2023 года.

Извержение вулкана Шивелуч началось 11 апреля. Вулкан выбросил пепел на высоту до 20 километров. В радиусе нескольких десятков километров от вулкана в небе образовалась пепловая туча.