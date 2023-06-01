Финалистка шоу «Голос. Дети» обвинила Егора Крида в обмане

Финалистка шоу «Голос. Дети» обвинила Егора Крида в отказе от сотрудничества

15-летняя финалистка шоу «Голос. Дети» Милана Пономаренко обвинила российского исполнителя и одного из наставников программы Егора Крида в обмане и отказе от сотрудничества. Об этом сообщает Super.ru.

Участница, занявшая второе место в шоу, заявила о том, что договорилась с артистом о совместной записи ремейка на песню «Прекрасное далеко», однако Крид отказался от сотрудничества, когда узнал о том, что у Пономаренко появился продюсер.

«Недопонимание произошло после того, как мой менеджер связалась с командой Егора по просьбе моего будущего на тот момент продюсера Ильи (Колунова — прим. "Ленты.ру"), чтобы обсудить дальнейшую работу. Егор написал мне лично, спросил, появился ли у меня продюсер, и после моего положительного ответа написал "Удачи" и удалил переписку», — отметила финалистка шоу.

Пономаренко добавила, что сложившаяся ситуация негативно отразилась на ее состоянии и она была вынуждена обратиться к психотерапевту.

Представитель Егора Крида Мария Кордупель в беседе с изданием заявила, что слова финалистки шоу не соответствуют действительности. PR-директор певца добавила, что запись трека не состоялась из-за напряженного графика Крида, а также из-за того, что наследник автора оригинальной композиции «Прекрасное далеко» не согласовал новую версию песни.

Ранее общественный деятель Александр Морозов подал иск в суд на Егора Крида с требованием закрыть его YouTube-канал и удалить оттуда все видео.