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20:43, 1 июня 2023Путешествия

Пассажирка обвинила стюардессу в расизме из-за одного замечания

Пассажирка Delta Airlines обвинила в расизме стюардессу, не пустившую ее в первый класс

Фото: Hanson Lu / Unsplash

Пассажирка рейса Delta Airlines обвинила стюардессу в расизме из-за одного замечания по поводу билета. Об этом путешественница рассказала в соцсетях, на что обратило внимание Distractify.

Уточняется, что Мари Копни (Mari Copney) зашла в самолет и собиралась пройти к своему креслу в первом классе, однако бортпроводница сначала не хотела ее пропускать. По словам туристки, та не поверила, что темнокожая женщина могла приобрести место в зоне повышенного комфорта.

«Эта женщина только что закатила глаза после того, как попыталась направить нас в заднюю часть самолета, хотя наших мест там явно не было», — пожаловалась Копни.

В авиакомпании сначала отрицали произошедшее, но спустя несколько часов в соцсетях Delta появилась запись, в которой говорится, что перевозчик начал расследовать детали произошедшего и пытается связаться с пассажиркой.

В апреле плюс-сайз-пассажирка пожаловалась на дискриминацию крупных людей в самолетах со стороны авиакомпаний и создала петицию о комфортных условиях перевозки для них. В письме к петиции девушка объяснила, что во время недавнего перелета с женихом она выслушала много неодобрительных комментариев в свой адрес, когда другие пассажиры отказывались занимать соседние кресла рядом с ней.

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    Зарина Дзагоева
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