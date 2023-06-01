Стоимость сохранения добычи нефти в России оценили в 400 миллиардов рублей до 2030 года

Для сохранения текущего уровня добычи нефти российским компаниям необходимо каждый год увеличивать инвестиции на 62 миллиарда рублей, так что к 2030 году их совокупный уровень превысит 400 миллиардов. К такому выводу пришли аналитики компании Kasatkin Consulting (экс-команда Deloitte в России), пишут «Ведомости».

Это один их трех описанных сценариев, в котором оценивается стоимость поддержания нынешнего состояния в ближайшие семь лет. Второй сценарий предполагает, что все последующие годы инвестиции в отрасль останутся на том же уровне, что и сейчас. При нем добыча нефти снизится на 20,2 процента, до 411 миллионов тонн в год.

В третьем сценарии говорится о росте инвестиций на 90 миллиардов рублей каждый год, чтобы к 2030 году вложено было 2,3 триллиона рублей. В этих условиях совокупный объем добычи увеличится на 11 процентов по сравнению с 2023 годом.

В 2022 году инвестиции в добычу нефти в России выросли на 17,7 процента, до 1,8 триллиона рублей. В первом квартале компании продолжили активно вкладывать в развитие, но во втором наметилось постепенное снижение. В обзоре Kasatkin Consulting предполагается, что по итогам 2023 года объем инвестиций упадет на 7,6 процента, до 1,68 триллиона рублей.

Увеличение инвестиций в добычу нефти и газа ожидается во всем мире. В майском отчете ОПЕК прогнозируется рост вложений со стороны стран, не входящих в объединение, на 10 процентов, до 474 миллиардов долларов, в 2023 году. В свою очередь, прогноз Международного энергетического агентства предполагает общее увеличение инвестиций на 500 миллиардов долларов.

Аналитик «Финама» Александр Потавин указал, что если инвестиции в России сохранятся на уровне 2022 года, то к 2025 году добыча снизится на четыре процента по сравнению с 2023-м, а к 2030 году — на десять процентов. В свою очередь, эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов отмечает, что оценки, возможно, надо скорректировать с учетом сложностей с поставками технологий и оборудования, которые связаны с западными санкциями.

Инвестстратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов подчеркнул, что увеличение налоговой нагрузки на нефтяников прямо влияет на их возможности для инвестиций. Если сборы с отрасли продолжат расти, то вложения в развитие неизбежно будут падать.

В начале мая стало известно, что Минфин на фоне растущего дефицита бюджета предложил внести несколько изменений в систему налогообложения нефтяных компаний. В том числе речь идет о сокращении выплат по демпферному механизму, что лишит отрасль порядка 30 миллиардов рублей в месяц.