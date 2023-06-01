Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:39, 1 июня 2023Россия

Кремль заявил об оказании Путиным помощи жителям белгородского Шебекино

Песков: Путин оказывает помощь жителям Шебекино и занимается вопросом их переселения

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Президент России Владимир Путин активно занимается помощью жителям города Шебекино Белгородской области. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь российского лидера также пояснил, что глава государства вовлечен в вопрос, связанный с временным переселением граждан.

Власти Белгородской области действуют самоотверженно, Путин находится с ними в постоянном контакте, пояснил Песков. Он также разъяснил, что по обстановке в приграничном регионе российский президент получает информацию от пограничников, военных, спасателей.

«Главный вопрос — оказание помощи людям, поддержка в переселении тех, кто в этом нуждается», — подчеркнул представитель Кремля.

1 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что Вооруженные силы Украины ведут массированный обстрел Шебекинского городского округа. Он отметил, что в городе Шебекино и окрестных селах администрация занимается организацией вывоза людей, и опроверг информацию о срочной эвакуации.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости
    Российские силы вплотную подошли к Купянску
    В России начали заменять уехавших айтишников китайскими специалистами
    Суд над участниками украинской группировки «Медведи SS» перенесли на 21 июня
    Песков ответил на вопрос о заражении шпионским ПО телефонов в Кремле
    Путин наградил орденом Мужества главу белгородского Шебекино
    Жесткое задержание мотоциклиста инспекторами ДПС попало на видео
    МИД России предрек Западу провал в сталкивании Киева с Москвой
    В Кремле уличили НАТО в отношении к России как к противнику
    Лавров обсудил возможность приезда группы африканских лидеров в Россию
    Россияне описали ситуацию в попавшем под обстрел ВСУ Шебекино
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.