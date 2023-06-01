Кремль заявил об оказании Путиным помощи жителям белгородского Шебекино

Песков: Путин оказывает помощь жителям Шебекино и занимается вопросом их переселения

Президент России Владимир Путин активно занимается помощью жителям города Шебекино Белгородской области. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь российского лидера также пояснил, что глава государства вовлечен в вопрос, связанный с временным переселением граждан.

Власти Белгородской области действуют самоотверженно, Путин находится с ними в постоянном контакте, пояснил Песков. Он также разъяснил, что по обстановке в приграничном регионе российский президент получает информацию от пограничников, военных, спасателей.

«Главный вопрос — оказание помощи людям, поддержка в переселении тех, кто в этом нуждается», — подчеркнул представитель Кремля.

1 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что Вооруженные силы Украины ведут массированный обстрел Шебекинского городского округа. Он отметил, что в городе Шебекино и окрестных селах администрация занимается организацией вывоза людей, и опроверг информацию о срочной эвакуации.