Кремль заявил об оказании Путиным помощи жителям белгородского Шебекино
Президент России Владимир Путин активно занимается помощью жителям города Шебекино Белгородской области. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Пресс-секретарь российского лидера также пояснил, что глава государства вовлечен в вопрос, связанный с временным переселением граждан.
Власти Белгородской области действуют самоотверженно, Путин находится с ними в постоянном контакте, пояснил Песков. Он также разъяснил, что по обстановке в приграничном регионе российский президент получает информацию от пограничников, военных, спасателей.
«Главный вопрос — оказание помощи людям, поддержка в переселении тех, кто в этом нуждается», — подчеркнул представитель Кремля.
1 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что Вооруженные силы Украины ведут массированный обстрел Шебекинского городского округа. Он отметил, что в городе Шебекино и окрестных селах администрация занимается организацией вывоза людей, и опроверг информацию о срочной эвакуации.