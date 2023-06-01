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09:04, 1 июня 2023Россия

Петербуржец грозил выбросить пятилетнего сына с балкона из-за видений

В Петербурге мужчина грозил выбросить пятилетнего сына с балкона 7-го этажа из-за видений

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Курортном районе Санкт-Петербурга мужчина грозил выбросить пятилетнего сына с балкона седьмого этажа из-за видений, пишет «Фонтанка».

Как рассказали изданию в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, прохожие заметили человека с опасными намерениями. Мужчина громко кричал, стоя на балконе вместе с ребенком-дошкольником. К месту выдвинулись экстренные службы.

Сотрудники МЧС и полицейские взломали дверь в квартиру петербуржца. Мужчину задержали, а мальчика передали матери, которая к тому моменту вернулась домой.

34-летнего жителя Северной столицы увезли на допрос в участок. Он якобы рассказал оперативникам, что решился на это, поскольку ему привиделось, будто в жилище кто-то рвется. Мужчину планируют отправить на психолого-психиатрическую экспертизу.

31 мая сообщалось, что в Екатеринбурге ранее судимого местного жителя, напавшего на жену и выбросившего 11-летнего сына с балкона, приговорили к девяти годам и четырем месяцам колонии.

Россиянин поссорился с женой и начал ее избивать. Позже он вооружился табуретом и попытался ударить им супругу, однако ему помешал маленький сын — он выбил табурет из рук отца.

После этого мужчина схватил нож и ударил жену рукоятью по лицу. Пытаясь спасти мать, мальчик ударил отца ножом в грудь, благодаря чему женщина смогла выбежать из квартиры. Ребенок выскочил на общий балкон, однако отец догнал его и столкнул с балкона. Несовершеннолетнего удалось спасти.

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    Анна Щербакова
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