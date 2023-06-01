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18:55, 1 июня 2023Силовые структуры

Бывший чиновник отдохнул на российском курорте и получил срок

Экс-глава Росимущества Подмосковья получил 4,5 года за взятку в виде отпуска на Кубани

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Московской области суд приговорил к 4,5 года лишения свободы бывшего руководителя подмосковного управления Росимущества за коррупцию и должностное преступление, причинившего ущерб бюджету в 1,3 миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении Следственного комитета России.

Экс-чиновник признан виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Следствие и суд установили, что глава подмосковного управления Росимущества получил от коммерсанта взятку на сумму 296 тысяч рублей. Бизнесмен оплатил чиновнику перелет и гостиничный номер на курорте Краснодарского края.

Также глава управления Росимущества дал указание реализовать по заниженной стоимости земельный участок площадью 260 квадратных метров в Одинцовском округе без проведения обязательных торгов. Своими преступными действиями он причинил ущерб государству в размере 1,3 миллиарда рублей.

Уголовное дело против него было возбуждено по материалам ФСБ России.

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    Любовь Ширижик
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