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22:10, 1 июня 2023Бывший СССР

Пашинян рассказал о предстоящих встречах с Путиным

Премьер Армении Пашинян заявил, что встретится в июне с Путиным не менее двух раз
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о предстоящих встречах с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит ТАСС.

По словам политика, он встретится в июне с Путиным не менее двух раз.

Ранее Пашинян заявил, что неудовлетворен итогами переговоров о разблокировке Лачинского коридора. Речь идет о переговорах, которые состоялись в Москве 25 мая. Глава Армении назвал печальным тот факт, что Лачинский коридор был закрыт в присутствии российских миротворцев.

1 июня в Кишиневе началась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, канцлера Германии Олафа Шольца и главы Европейского совета Шарля Мишеля.

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    Юлия Мискевич
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