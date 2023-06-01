Пашинян рассказал о предстоящих встречах с Путиным

Премьер Армении Пашинян заявил, что встретится в июне с Путиным не менее двух раз

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о предстоящих встречах с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит ТАСС.

По словам политика, он встретится в июне с Путиным не менее двух раз.

Ранее Пашинян заявил, что неудовлетворен итогами переговоров о разблокировке Лачинского коридора. Речь идет о переговорах, которые состоялись в Москве 25 мая. Глава Армении назвал печальным тот факт, что Лачинский коридор был закрыт в присутствии российских миротворцев.

1 июня в Кишиневе началась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, канцлера Германии Олафа Шольца и главы Европейского совета Шарля Мишеля.