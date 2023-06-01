Модель Перминова объяснила желание спать с заклеенным ртом

Модель Перминова начала спать с заклеенным ртом для нормализации сна

Российская модель Елена Перминова объяснила желание спать с заклеенным ртом. Соответствующий пост она опубликовала в Telegram-канале, насчитывающем 47 тысяч подписчиков.

36-летняя жена бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева рассказала, что начала спать с заклеенными черным скотчем губами вместе с мужем и сыновьями ради эксперимента. По словам знаменитости, тейпирование положительно сказалось на качестве сна, поскольку с закрытым ртом человек перестает непроизвольно вдыхать пересушенный воздух и пыль.

«Тейпирование рта — это, во-первых, потрясная профилактика храпа, во-вторых — стимуляция лимфотока и кровотока, у меня ушли отеки, в третьих — это нормализация давления в течение ночи, — подчеркнула манекенщица. — Кроме того, это профилактика насморков и всех болезней носа. Как бонус — с утра свежая голова и совершенно никакого запаха изо рта».

В январе Елена Перминова показала несовершенства тела на фотографии в откровенном образе. На размещенных кадрах модель была запечатлена в купальнике желтого цвета, бежевой панаме и сланцах в тон пляжного наряда. При этом на ее ноге были видны растяжки и целлюлит.