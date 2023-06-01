Эксперт рассказал о характеристиках РСЗО «Смерч»
Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Смерч», оснащенная 12 направляющими для запуска снарядов калибра 300 миллиметров, может накрыть территорию площадью до 60 гектаров. О характеристиках системы рассказал военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Известиями».
По его словам, ракеты летят на дальность до 70-80 километров. В арсенал РСЗО входят боеприпасы с осколочно-фугасными, кассетными и специальными боевыми частями.
«Это очень грозное оружие. Это, примерно, как американский HIMARS, только, на мой взгляд, лучше. "Торнадо-С" — это модернизированный "Смерч", который может получать информацию от беспилотников, управляться автоматической системой вычисления координат», — сказал Литовкин.
Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что в России создают новую 300-миллиметровую РСЗО «Сарма» повышенной мобильности. Машину оснастят усовершенствованной автоматизированной системой управления огнем и наведением.
В феврале госкорпорация «Ростех» представила блок системы управления РСЗО «Торнадо-С» на выставке IDEX-2023 в Абу-Даби. Блок позволяет программировать индивидуальное полетное задание для каждой ракеты.