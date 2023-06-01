Эксперт рассказал о характеристиках РСЗО «Смерч»

Эксперт Литовкин: РСЗО «Смерч» может накрыть территорию площадью до 60 гектаров

Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Смерч», оснащенная 12 направляющими для запуска снарядов калибра 300 миллиметров, может накрыть территорию площадью до 60 гектаров. О характеристиках системы рассказал военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Известиями».

По его словам, ракеты летят на дальность до 70-80 километров. В арсенал РСЗО входят боеприпасы с осколочно-фугасными, кассетными и специальными боевыми частями.

«Это очень грозное оружие. Это, примерно, как американский HIMARS, только, на мой взгляд, лучше. "Торнадо-С" — это модернизированный "Смерч", который может получать информацию от беспилотников, управляться автоматической системой вычисления координат», — сказал Литовкин.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что в России создают новую 300-миллиметровую РСЗО «Сарма» повышенной мобильности. Машину оснастят усовершенствованной автоматизированной системой управления огнем и наведением.

В феврале госкорпорация «Ростех» представила блок системы управления РСЗО «Торнадо-С» на выставке IDEX-2023 в Абу-Даби. Блок позволяет программировать индивидуальное полетное задание для каждой ракеты.