Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:08, 1 июня 2023Наука и техника

Эксперт рассказал о характеристиках РСЗО «Смерч»

Эксперт Литовкин: РСЗО «Смерч» может накрыть территорию площадью до 60 гектаров

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Смерч», оснащенная 12 направляющими для запуска снарядов калибра 300 миллиметров, может накрыть территорию площадью до 60 гектаров. О характеристиках системы рассказал военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Известиями».

По его словам, ракеты летят на дальность до 70-80 километров. В арсенал РСЗО входят боеприпасы с осколочно-фугасными, кассетными и специальными боевыми частями.

«Это очень грозное оружие. Это, примерно, как американский HIMARS, только, на мой взгляд, лучше. "Торнадо-С" — это модернизированный "Смерч", который может получать информацию от беспилотников, управляться автоматической системой вычисления координат», — сказал Литовкин.

Материалы по теме:
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»: какое оружие получит армия России в 2023 году?
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»:какое оружие получит армия России в 2023 году?
23 января 2023
«Невероятный грохот взрывов и языки пламени» Как «катюши» наводили ужас на немцев и стали символом победы над нацизмом
«Невероятный грохот взрывов и языки пламени»Как «катюши» наводили ужас на немцев и стали символом победы над нацизмом
14 июля 2021

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что в России создают новую 300-миллиметровую РСЗО «Сарма» повышенной мобильности. Машину оснастят усовершенствованной автоматизированной системой управления огнем и наведением.

В феврале госкорпорация «Ростех» представила блок системы управления РСЗО «Торнадо-С» на выставке IDEX-2023 в Абу-Даби. Блок позволяет программировать индивидуальное полетное задание для каждой ракеты.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Даниил Иринин
    Обсудить
    Последние новости
    «Хватит тебе болтать, кричать, орать». Командир «Ахмата» и еще два соратника Кадырова обратились к Пригожину
    Онколог перечислил подверженные раку типы людей
    Блогерша призвала избавиться от четырех вещей в гардеробе и вызвала споры в сети
    В ЮАР рассказали о юридической подготовке к визиту Путина
    Назван самый опасный смартфон с точки зрения слежки
    Белый дом разъярился из-за слов посла в ЮАР о военных поставках России
    Курившего в туалете самолета пассажира публично пристыдили стюардессы
    В российском регионе задержали замначальника отдела налоговой службы за взятки
    Хирург рассказал о безопасном и радикальном способе похудеть
    Украинская теннисистка осудила решение страны по турнирам с россиянами
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.