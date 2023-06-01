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06:54, 1 июня 2023Наука и техника

Стало известно о создании в России новой РСЗО с умными боеприпасами

РИА: в России создают новую РСЗО «Сарма» повышенной мобильности с умными боеприпасами

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В России создают новую 300-миллиметровую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Сарма» повышенной мобильности. Об этом РИА Новости сообщил информированный источник.

По его словам, новинка будет способна вести огонь «умными» управляемыми высокоточными боеприпасами. Для этого машину оснастят усовершенствованной автоматизированной системой управления огнем и наведением.

Собеседник агентства уточнил, что «Сарма» станет продолжением проекта РСЗО «Кама».

Ранее сообщалось, что в России конструируют РСЗО для арктических подразделений. Разработка РСЗО ведется на базе двухзвенного тягача ДТ-30. «Фактически это будет "Град" или "Торнадо-Г" на новом шасси высокой проходимости и автономности, пригодном для применения в суровых условиях Крайнего Севера», — поделился источник РИА Новости.

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    Марина Совина
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