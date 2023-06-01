Товарищество Рябовской Мануфактуры подготовило уникальный проект для детей

Товарищество Рябовской Мануфактуры и hh.ru подготовили проект «Дети о профессиях»

Товарищество Рябовской Мануфактуры совместно с порталом по поиску работы hh.ru подготовило уникальный проект для детей «Дети о профессиях». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По задумке организаторов, дети приняли участие в разговоре о работе в таких развивающихся сферах, как реклама, HoReCa, ремесленное дело и IT. В проекте участвуют дети от 6 до 12 лет, видеоролики с дискуссиями о профессиях выкладываются в группе Товарищества Рябовской Мануфактуры во «ВКонтакте».

Юные эксперты обозревают те профессии, которые в том числе тесно связаны с историей самого Товарищества и расположенного на его территории завода Власова, — обжигальщик, гончар, реставратор и другие. Сейчас территория завода является популярным местом среди творческих энтузиастов и локальных ремесленников.

Ролики проекта «Дети о профессиях» вышли в День защиты детей, который отмечается в России 1 июня, и уже доступны к просмотру.