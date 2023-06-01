Жительница Шебекино рассказала о разрушениях в городе в результате обстрелов

Жительница Шебекино сообщила о проблемах с электроэнергией и водоснабжением в городе

Электроэнергии и водоснабжения в попавшем под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) городе Шебекино Белгородской области нет, сообщила местная жительница Елена (имя изменено — прим. «Ленты.ру»). В беседе с «Лентой.ру» она рассказала о разрушениях в городе.

«За три последних дня город и районы сильно обстреливали "Градами". Тогда же спешно расформировали городскую больницу, лежачих вывезли в Белгород, остальных пустили домой. А в ночь [на 1 июня] начался огненный вал со стороны ВСУ с трех до девяти утра практически безостановочно», — поделилась Елена.

Также собеседница «Ленты.ру» сообщила, что после продолжительного обстрела жители Шебекино могли спокойно выехать в другие города и районы области.

«Желающие уехали на автобусах. Места сборов старались в сети не указывать во избежание наводки ВСУ. Я лично видела много мест сборов, куда подъезжали люди, и туда же подъезжали автобусы», — добавила она.

В результате обстрелов город оказался значительно разрушен. ВСУ били по центру города. Разрушены и повреждены многие строения, в том числе здание райотдела полиции, администрация города и района, жилые дома Елена жительница Шебекино

«Высоток в городе мало, так как город в основном химиков и существуют ограничения по высотности жилых строений. Но пятиэтажки и малоэтажки центра значительно повреждены. Разрушены офисные и торговые площадки. Сгорели несколько магазинов и самое большое общежитие в центре города. Дороги и замощенные плиткой тротуары разворочены», — рассказала Елена.

Что сейчас происходит в Шебекино?

Кроме того, жительница Шебекино поделилась, что в настоящее время жителей на улицах почти нет. И добавила, что город закрыт на въезд.

«Предприятия не работают, руководители помогли желающим эвакуироваться. Администрация города все это время рассылала и рассылает оповещения жителям об обстрелах. Работает голосовое оповещение. Электроэнергии и водоснабжения нет. Подстанции разбиты. Но аварийные бригады в городе работают», — добавила она.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ ведут массированный обстрел Шебекино. Глава региона добавил, что в Шебекино и окрестных селах администрация занимается организацией вывоза людей, но это будет возможно реализовать только после окончания прилетов.

В свою очередь, белгородский оперштаб сообщил о сложной обстановке в Шебекинском городском округе. Уточняется, что в указанном районе идут обстрелы и слышны звуки боя. Власти просят жителей сохранять спокойствие, быть бдительными и доверять только официальным и проверенным источникам информации.