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09:22, 1 июня 2023Экономика

Счетная палата узнала о срыве сроков строительства бюджетных объектов

Счетная палата узнала о срыве сроков строительства половины бюджетных объектов в 2022 году

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Сроки строительства более чем половины бюджетных объектов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов были сорваны, главной причиной является нарушение подрядными организациями существенных условий контрактов. Об этом говорится в отчете Счетной палаты, которая провела аудит исполнения бюджета «Единым заказчиком в сфере строительства».

В общей сложности речь идет о 148 объектах. Из них для 81-го сроки ввода в эксплуатацию увеличились с одного до четырех лет. При этом 20 объектов должны были завершить в прошлом году, но работы были закончены только на 11-ти, хотя в семи из них также имел место перенос сроков как минимум на год.

Количество брошенных объектов строительства выросло с двух до шести. В денежном выражении объем строек, работы на которых прекращены, вырос на 1,3 миллиарда рублей, до 1,5 миллиарда. Причиной такой остановки стало отсутствие финансирования или необходимость значительной корректировки проектной документации.

Вместе с тем Счетная палата в целом не нашла нарушений в отчетности компании, та достоверно отражает финансовое положение заказчика. Полномочия, установленные Бюджетным кодексом, в 2022 году выполнены.

Ранее Генпрокуратура выяснила, что первый этап реконструкции Восточного полигона (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали) проходит с рядом нарушений, сорваны планы по пропускной способности на некоторых участках.

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    Платон Щукин
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