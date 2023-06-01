Обнаружен способный отключить любой антивирус «Терминатор»

BleepingComputer: создана вредоносная программа, отключающая любой антивирус на ПК

Специалисты по безопасности обнаружили в сети новую опасную вредоносную программу. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Авторы портала нашли упоминание о новой программе на русскоязычных форумах. По словам его создателя — энтузиаста под ником Spyboy, разработанный им софт способен обойти любую защиту компьютера на Windows. Автор назвал вирусное ПО «Терминатором».

По словам Spyboy, «Терминатор» способен обойти 24 различных антивирусных решения. Программист продает свой софт по цене от 300 долларов, или около 25 тысяч рублей. Продвинутая версия программы, способная обойти практически все известные способы защиты ПК, оценена в 3000 долларов, или около 245 тысяч рублей.

Чтобы использовать «Терминатора», хакеру необходимо получить административные привилегии в целевых системах Windows, а также обманным способом заставить жертву выполнить определенную команду в «Терминале». После установки программа размещается в системном каталоге System32, где в фоновом режиме отключает антивирусные программы.

По словам специалистов, установка вредоносного ПО осуществляется с помощью метода Bring Your Own Vulnerable Driver (BYOVD), который подразумевает использование хакерского софта под видом драйверов для компьютера. В связи с этим эксперты рекомендовали пользователям скачивать драйвера для своего ПК из проверенных источников.

В конце мая специалисты компании Google предостерегли потребителей от использования дешевых телевизионных приставок. По словам инженеров компании, злоумышленники часто устанавливают на доступные ТВ-приставки вредоносные программы.