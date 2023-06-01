Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:54, 1 июня 2023Наука и техника

Обнаружен способный отключить любой антивирус «Терминатор»

BleepingComputer: создана вредоносная программа, отключающая любой антивирус на ПК

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Специалисты по безопасности обнаружили в сети новую опасную вредоносную программу. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Авторы портала нашли упоминание о новой программе на русскоязычных форумах. По словам его создателя — энтузиаста под ником Spyboy, разработанный им софт способен обойти любую защиту компьютера на Windows. Автор назвал вирусное ПО «Терминатором».

По словам Spyboy, «Терминатор» способен обойти 24 различных антивирусных решения. Программист продает свой софт по цене от 300 долларов, или около 25 тысяч рублей. Продвинутая версия программы, способная обойти практически все известные способы защиты ПК, оценена в 3000 долларов, или около 245 тысяч рублей.

Чтобы использовать «Терминатора», хакеру необходимо получить административные привилегии в целевых системах Windows, а также обманным способом заставить жертву выполнить определенную команду в «Терминале». После установки программа размещается в системном каталоге System32, где в фоновом режиме отключает антивирусные программы.

Материалы по теме:
Microsoft представила Windows 11: новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
Microsoft представила Windows 11:новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
24 июня 2021
Нам бы их проблемы Смартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
Нам бы их проблемыСмартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
17 января 2021

По словам специалистов, установка вредоносного ПО осуществляется с помощью метода Bring Your Own Vulnerable Driver (BYOVD), который подразумевает использование хакерского софта под видом драйверов для компьютера. В связи с этим эксперты рекомендовали пользователям скачивать драйвера для своего ПК из проверенных источников.

В конце мая специалисты компании Google предостерегли потребителей от использования дешевых телевизионных приставок. По словам инженеров компании, злоумышленники часто устанавливают на доступные ТВ-приставки вредоносные программы.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Андрей Ставицкий
    Обсудить
    Последние новости
    Глава парламента Чечни обратился к Пригожину с предупреждением
    Появились новые данные об уникальном сервисе для российских школьников
    В Госдуме раскритиковали идею ежегодных выплат семьям ко Дню защиты детей
    София Ротару прервала общение с Лаймой Вайкуле из-за «длинного языка» артистки
    Объявленного в розыск журналиста Попкова обвинили в теракте в Петербурге
    Стало известно об ударе ВСУ по Белгородской области из ракетного комплекса C-200
    Десятки горящих маршруток в Подмосковье попали на видео
    Названа предварительная причина пожара с 37 автобусами и маршрутками под Москвой
    Россиянам раскрыли способы выбрать надежных продавцов на маркетплейсах
    Первый iPhone с «монобровью» получит iOS 17
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.