В МИД заявили об отсутствии у России возражений по принципам Гросси по ЗАЭС

Ульянов: у России нет возражений против пяти принципов главы МАГАТЭ Гросси по ЗАЭС

У России нет возражений против пяти принципов по Запорожской АЭС главы Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, обратные утверждения — глупость. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает ТАСС.

«Наш представитель совершенно четко заявил, что Россия руководствуется этими принципами или пунктами в соответствии с национальными решениями в своем национальном качестве ровно с того момента, когда она взяла Запорожскую [атомную] станцию под свой контроль», — подчеркнул дипломат.

Ранее гендиректор МАГАТЭ предложил принципы, подразумевающие обеспечение безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Он подчеркнул, что необходимо добиться прекращения обстрелов данного объекта. «Не должно быть никаких атак любого рода с территории станции или в сторону нее», — заявил он.

Гросси уточнил, что это касается обстрелов реакторов, хранилища отработанного топлива, другой критической инфраструктуры,

а также персонала ЗАЭС.