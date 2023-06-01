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15:10, 1 июня 2023Моя страна

В Петрозаводске появится музей старых вывесок

В Петрозаводске появится «Музей недавнего» со старыми вывесками

Фото: Юлия Утышева / «МК в Карелии»

В Петрозаводске появится «Музей недавнего», где будут представлены различные старые вывески. Об этом рассказала директор Академии фотографии Юлия Утышева, передает «МК в Карелии».

По словам Утышевой, идея создания такого музея родилась летом 2022 года после знакомства с городским активистом Романом Молодцевым, интересующимся историей города. Выяснилось, что Молодцев в том числе занимается поиском разных вывесок и их реставрацией. Он тогда искал помещение, где бы это можно было все разместить.

Тогда же она узнала, что работы известного фотографа Юрия Пальмина, которые он снимал на бывшей территории Онежского тракторного завода в 2010 году, находятся в «Галерее промышленной истории» и стоят там без дела, и решила объединить два проекта.

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Проект получил поддержку Фонда президентских грантов. Открытие экспозиции планируется провести в рамках всероссийского фестиваля «Ночь заводов» 12 августа. Среди экспонатов можно будет увидеть вывеску «Миру — мир», демонтированную в конце мая, а также вывеску Петрозаводского рыбокомбината с рыбкой и елочкой, световую рекламу «Цветы», «Почта» и памятную многим вывеску продуктового магазина на финском языке «Ruokatavaraa».

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге с 5 мая по 16 июля будет проходить выставка «Поколение дворников и сторожей». На ней представлены пластинки первоначальных тиражей музыкальных альбомов российских рок-групп 1980-1990-х годов. В экспозицию вошли артефакты из истории «Аквариума», «Кино», «Наутилуса», «Звуков Му», Гражданской обороны, ДДТ из коллекции музыкального продюсера Александра Кушнира, которая собиралась в течение 30 лет.

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    Сергей Истомин
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