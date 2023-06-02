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15:39, 2 июня 2023Мир

Германия назвала высылку дипломатов из России подведенной чертой

Посольство ФРГ в Москве: высылка немецких дипломатов стала подведенной чертой России

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Россия «подвела черту» в сокращениях дипломатов, когда решила выслать сотни немецких сотрудников. Об этом РБК заявили в посольстве ФРГ в Москве.

В дипмиссии также напомнили, что Германия ранее предписала «определенному числу аккредитованных сотрудников российских дипломатических и консульских представительств» покинуть страну. Немецкое правительство считает, что они занимались деятельностью, «противоречащей Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях».

После этого Москва пошла на ответный шаг и выслала немецких служащих. В посольстве ФРГ при этом считают, что такой шаг «ничем не оправдан», а немецкие сотрудники не совершили каких-либо предосудительных действий.

В рамках мер по ограничению количества сотрудников дипломатических миссий Германии в России подлежащие закрытию генконсульства прекратят свою работу до ноября этого года.

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    Виктория Кондратьева
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